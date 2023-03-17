Сколько стоит замена водительских прав в Беларуси в 2023 году? Рассказали в ГАИ

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Опубликовано: 17.03.2023 12:42 , Обновлено: 17.03.2023

В Госавтоинспекции напомнили, что водители обязаны следить за своевременной заменой своих удостоверений. В противном случае, за езду с просроченными правами инспекторы могут привлечь к административной (и даже уголовной) ответственности. Разобрались, какие документы нужно подготовить белорусам для замены водительских прав, и сколько это стоит в 2023 году.

Когда менять водительское удостоверение?

Согласно белорусскому законодательству, водитель должен заменить удостоверение в следующих случаях :

При смене фамилии, имени, отчества;

При выявлении ошибочной информации в старом документе;

Если старое удостоверение стало непригодным для использования (например, отметки в удостоверении стало невозможно прочесть, что может вызвать вопросы у инспектора ГАИ при проверке документов);

При истечении срока действия удостоверения;

По желанию самого водителя.

Сейчас обменять водительские права можно в любом городе, где есть межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГАИ, а не по месту регистрации, как это было раньше.

Какие документы нужны?

Для замены водительского удостоверения в ГАИ необходимо предоставить следующие документы :

заявление (распечатать и заполнить форму можно заранее, скачав его на сайте ГАИ);

старое водительское удостоверение, которое в ГАИ изымают;

документ удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства;

документы, подтверждающие внесение платы за услуги по замене водительского удостоверения;

действующую медицинскую справку о состоянии здоровья водителя.

Сколько стоит поменять водительские права в 2023 году?

Заплатить за замену удостоверения можно как через ЕРИП, так и непосредственно в терминалах МРЭО ГАИ и банках.

Госпошлина за замену и выдачу водительских прав составляет 2 базовые величины: сейчас это 74 рубля. Если водитель оформляет заявление на замену прав непосредственно в ГАИ, за это ему необходимо будет доплатить 0,08 базовой величины (то есть 2,96 рубля), и еще 0,04 базовой величины (1,48 рубля) — за компьютерные услуги. Итого, замена водительских прав в Беларуси обойдется в 78,44 рубля .

В ГАИ напомнили, что в случае утраты водительского удостоверения водителю придется заплатить больше — 3 базовых величины, то есть 111 рублей.

Какой штраф грозит за просроченные водительские права?

Водить автомобиль с просроченными правами в Беларуси запрещено – за это предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин (185 – 740 рублей).

При повторном нарушении штраф возрастает до 50 базовых величин (1850 рублей), а водителю могут грозить уже общественные работы или административный арест.

Если водителя поймают с просроченными правами в третий раз в течение года, его могут привлечь к уголовной ответственности.