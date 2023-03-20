Сколько должен получать белорус, чтобы купить новое авто в кредит? В ФПБ посмотрели условия банков

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Опубликовано: 20.03.2023 12:16 , Обновлено: 15.11.2024

Кредит на покупку автомобиля в Беларуси выдают 10 банков. В Федерации профсоюзов посчитали, сколько должны зарабатывать белорусы, чтобы приобрести новенькую машину.

Так, кредиты на авто сейчас предлагают:

Беларусбанк;

Белагропромбаанк;

МТБанк;

Сбер Банк;

БелВЭБ;

Технобанк;

БТА Банк;

Белгазпромбанк;

Банк ВТБ;

Цептер Банк.

Многие банки сотрудничают с конкретными автодилерами. В таких программах прописаны льготный период (на 1-4 года) с пониженной процентной ставкой.

Например, льготный кредит можно взять в Беларусбанке, Белгазпромбанке, Белагропромбанке и Сбер Банке. У них похожие предложения.

Как отметили в Федерации, купить автомобиль в кредит реальнее всего на среднюю зарплату. При этом, нужно накопить на первоначальный взнос и воспользоваться партнерскими программами банков. В других случаях «будет сложнее».

[info_b]По последним данным, в январе средняя зарплата в Беларуси составила 1684,9 руб. — за вычетом налогов получится 1449,01 руб.[/info_b]

В ФПБ заметили, что без привязки к партнерам ставки по кредитам установлены в 15,9%-16,3%. И подсчитали, что если белорус возьмет кредит на 50 000 руб. на 7 лет под 16% в год, тогда первый ежемесячный платеж составит 1261,91 руб. (595,24 руб. основной долг и 666,67 руб. проценты).

«При оценке кредитоспособности банки ориентируются на то, чтобы платежи по кредитам не превышали 40% ежемесячного дохода. Значит для одобрения такой заявки зарплата «на руки» должна быть не менее 3 154,78 руб. А это практически в 2 раза выше, чем в среднем по стране», — подчеркнули в федерации.

Беларусбанк

Первоначальный взнос у Беларусбанка — 25% стоимости, максимальный срок кредита – 10 лет. При этом первые 4 года действует льготная ставка в 4% а затем 14% (ставка рефинансирования +3%).

Согласно калькулятору Беларусбанка, со средней зарплатой (если нет других кредитов) можно получить кредит до 43 031,21 руб.

На покупку автомобиля Geely с грейс-периодом в 18 месяцев каждый месяц нужно будет платить 863,64 руб: основной долг 361,61 руб., и 502,03 руб. — проценты. Переплата за 10 лет пользования кредитом составит 24 117,36 руб. Кроме этого, необходимо будет внести первоначальный взнос в размере четверть стоимости авто.

Технобанк

В свою очередь у Технобанка есть кредит «Поехали», в котором ставка составит от 0,1% при покупке авто у официального дилера Nissan. Срок кредита составит не более года, максимальная сумма до 100 000 руб., но не более 45% стоимости авто. Но можно взять кредит под 16,31% на 7 лет, но не более 80% от цены за машину.

Сбер Банк

Если же вы хотите купить авто у диллера, который не является партнером банка, то и льготы (если будут) окажутся намного меньше. Например, в программе «Заведи и поехали» от Сбер Банка предлагают льготную ставку в 12,49% на первые 3 месяца. А затем — 16,3%. В свою очередь на электромобили ставка составляет 9,9% в первые 3 месяца. Кредит дают на период до 10 лет, максимальная сумма — до 90% стоимости авто, но не более 150 тыс. руб.

ВТБ Банк

А по «Автокредиту без залога» от ВТБ банка первые 90 дней ставка составляет 17,9%, после — 22%. Белорусы смогут получить от 2500 до 35 000 руб. на срок от 13 до 84 месяцев.