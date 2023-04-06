СК Беларуси завел уголовное дело за занижение стоимости авто из Европы при растаможке. Что грозит?

Опубликовано: 06.04.2023 14:23 , Обновлено: 06.04.2023

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали о выявленной "противоправной схеме по уклонению от уплаты таможенных платежей" для ввоза европейских и американских легковушек на территорию ЕАЭС, транзитом через Беларусь. В ведомстве сообщили о шести случаях, когда в такой схеме растаможки правоохранители "усмотрели признаки совершения уголовных преступлений". Одно уголовное дело уже в производстве.

“Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности пытаются ввозить транспортные средства путем предоставления недостоверных сведений о стоимости машин с целью значительного снижения подлежащих уплате в бюджет ЕАЭС таможенных платежей”, - заявили в ГТК.

По данным ведомства, в большинстве случаев реальную стоимость иномарок при ввозе в Беларусь занижали в два раза, а в отдельных – в пять раз по сравнению с фактической среднерыночной ценой.

Как сообщили в ГТК, с начала года белорусские таможенники выявили уже 45 нарушений при ввозе легковых автомобилей в Беларусь. Из них шесть рассматриваются как “имеющие признаки уголовных преступлений”.

В ведомстве также рассказали об уголовном деле, возбужденном управлением Следственного комитета по Брестской области за попытку провезти через белорусскую границу из Германии в Кыргызстан на кыргызском транспортном средстве шесть иномарок 2022 года выпуска (BMW-X5, HYUNDAI STARIA, RANGE ROVER, MERCEDES-BENZ). Нарушение сотрудники белорусской брестской таможни пресекли в конце 2022 года пункте пропуска «Козловичи».

Как установили следователи, при ввозе в Беларусь реальную стоимость авто (а это более 1,1 млн. евро,) занизили почти в 2,5 раза - на 690 тыс. евро.

“Такая махинация позволила бы сэкономить на таможенных платежах около 630 тыс. белорусских рублей, что является крупным размером”, - пояснили в ГТК.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 231 УК Беларуси и предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.