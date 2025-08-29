«Сбился прицел» - В TikTok показали, как под Минском разметку нанесли по траве

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2025 15:50 , Обновлено: 29.08.2025

В TikTok появилось видео свежей разметки, нанесённой на одной из дорог в Минском районе. Местные жители продемонстрировали аккуратные белые линии, обозначающие границу проезжей части, которые по непонятной причине выходят далеко за пределы её самой.

Автор ролика показала, что на одном из участков дороги со свежеобновлённой разметкой дорожные рабочие не потрудились перед покраской убрать обочину. В результате краска легла поверх песка и сухой травы, оставшейся по краям асфальтной проезжей части после покоса обочины. Женщина наглядно показала, что, убирая сухую траву, снимается и свеженанесённая дорожниками краска. То есть достаточно будет небольшого дождя или сильного ветра, как от свежей покраски на этом участке не останется и следа.

Более того, на другом участке трассы далее белая линия дорожников и вовсе уходит за границы проезжей части. По сути, дорожники покрасили траву, а не дорожное покрытие.

“И смех и грех - чем дальше идём, тем больше удивляемся”, - прокомментировала автор видео, демонстрируя, как легко исчезает разметка на тех участках, где краска нанесена поверх песка.

Большинство комментаторов под видео с юмором подошли к ситуации.

“Сбился прицел”, - написал один.

“Технолоджи”, - сделал отсылку к популярному мему другой.

“Зато ровно, как под линеечку”, - нашёл в увиденном плюсы третий.

Впрочем, были и те, кто воспринял видео всерьёз и встал на защиту дорожников.

“Так если по песку краску нанесли - это же не люди с красками красят, а машина специальная, она не сможет объехать песок из-за разметки”, - нашёл оправдание таким “пробелам” в разметке один из зрителей.

“Скоро снег уже выпадет, до этого времени должно хватить этого качества, весной новую нанесут. Это краска, она не может годами лежать”, - отметил другой.