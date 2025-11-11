«Ручная работа» за 100 000 евро. Водитель Mercedes чуть не расплатился жизнью за деревянные тормоза

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Опубликовано: 11.11.2025 11:47 , Обновлено: 11.11.2025

В Германии произошёл случай, в который не сразу поверили как представители СМИ, так и читатели. Полиция сообщила о люксовом автомобиле, тормозные колодки которого оказались сделаны из дерева.

Всё началось, когда водитель компании на Mercedes GLE заметил, что тормоза почти не работают. Машину совсем недавно купили за 100 000 евро на интернет-аукционе.

Водитель вызвал эвакуатор и отвёз автомобиль в мастерскую. То, что там обнаружили, шокировало всех. Вместо нормальных тормозных колодок механики нашли… деревянные бруски, которые почти полностью сгорели.

На одной из таких деревянных колодок кто-то даже чёрным маркером написал «Brembo» — название известного производителя тормозов. Получилось с виду «недорого и сердито», но смертельно опасно.

Полиция уже завела дело на предыдущего владельца автомобиля: «Идея, может, и креативная, но жизнь такая «самодеятельность» ставит под угрозу. Тормоза — это не то, на чём можно экономить».

В соцсетях комментаторы стали подозревать, что это розыгрыш или сгенерированный ИИ картинка. Но полиция подтвердила: история — настоящая.