Россияне вывезли из Беларуси тысячи иномарок в ноябре. Что кроме BMW?

Опубликовано: 11.12.2025 16:53 , Обновлено: 11.12.2025

Импорт подержанных легковых автомобилей из Беларуси в Россию в ноябре 2025 года продемонстрировал резкий скачок, увеличившись в 6,5 раза. Об этом сообщило российское аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Согласно данным агентства, в последний месяц осени в Россию из Беларуси ввезли 4079 легковых машин старше трех лет с белорусской регистрацией. Для сравнения, в ноябре 2024 года этот показатель составлял всего 633 автомобиля.

Однако ноябрьский всплеск не смог компенсировать общее снижение за 11 месяцев 2025 года. С января по ноябрь из Беларуси в Россию вывезли немногим более 18 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда цифра составила 46,4 тысячи штук.

Какие машины вывозили из Беларуси?

В ноябре наибольшей популярностью пользовались автомобили немецких премиальных марок:

BMW — 1099 единиц (лидер месяца)

Audi — 330 единиц

Mercedes-Benz — 285 единиц

Chevrolet — 262 шт.

Volkswagen — 237 шт.

Однако если смотреть по моделям, то в ноябрьском рейтинге лидером стал американский кроссовер Chevrolet Equinox (192 шт.). Вслед за ним с небольшим отрывом идут четыре модели BMW: X5 (165 шт.), 3 серии (163 шт.), 5 серии (138 шт.) и X3 (132 шт.).