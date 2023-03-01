Россия внесла правки в ПДД, которые запутают белорусов

Опубликовано: 01.03.2023 16:17 , Обновлено: 01.03.2023

В России с 1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Некоторые из них могут запутать белорусов.

В частности, это касается принципа очередности проезда круговых перекрестков.

Раньше все водители, которые въезжают на перекресток с круговым движением, должны были уступить дорогу тем, кто едет по кругу.

Теперь же в правило добавили, что водитель, въезжающий на перекресток с круговым движением по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу.

Даже у россиян появились вопросы: как водитель, который уже находится на кругу, должен определять, есть у него приоритет или нет. Ведь он не знает, въезжают водители на круг по главной или по неглавной дороге.

Однако, как объяснил юрист для Autonews.ru, в РФ существуют круговые перекрестки, на которых кольцо является главным только наполовину: половина кольца — главная дорога, половина — второстепенная. Такое бывает при пересечении, например федеральной трассы и обычной городской дороги.

Таким образом, если это главное кольцо, к которому примыкает несколько равнозначных дорог и перед ним стоят знаки «Уступи дорогу», «Движение без остановки запрещено», «Конец главной дороги» либо знаков вообще нет (кроме знака «Круговое движение»), то всем водителям нужно уступать тем, кто едет по кругу.

Если же подъезд к кольцу обозначается как главная дорога, то уступать должны те, кто находится на кольце. В таком случае для водителей, движущихся по кольцу, будет определяться приоритетность проезда с помощью знаков или разметки.

А как в Беларуси?

По белорусским Правилам дорожного движения все намного проще.

Кольцо является главным, если перед ним установлен следующее сочетание знаков:

Тогда водители, движущиеся на въезд, обязаны уступить дорогу тем, кто едет по кольцу. На некоторых перекрестках с круговым движением есть светофоры. Кроме того, нужно внимательно смотреть на разметку.

Если же на кольце нет знаков приоритета или светофороф, преимущество всегда у того водителя, который движется на въезд. Тогда каждый движущийся по кругу должен уступить дорогу тому, кто приближается справа.