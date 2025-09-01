Россия предупредила, что не выпустит некоторые белорусские грузовики из страны с 1 сентября

Опубликовано: 01.09.2025 18:34 , Обновлено: 01.09.2025

С 1 сентября в России иностранные грузовики, в том числе белорусские, не смогут выехать из страны, если у них есть неоплаченный долг за проезд по некоторым платным трассам. Об этом белорусский Минтранс уведомила компания «Российские автомобильные дороги».

Речь идёт о дорогах, где используется безбарьерная система оплаты «Свободный поток». На таких участках нет шлагбаумов — проезд фиксируют камеры, которые считывают либо транспондер, либо госномер автомобиля. Если на транспондере не хватило денег или его вовсе нет, у водителя образуется задолженность, которую необходимо погасить в течение 5 дней, сообщила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»

Факт оплаты будут проверять в том числе при выезде грузовика с территории России. Если у перевозчика будет числиться долг — машину не выпустят.

Кроме того, за неоплаченный проезд в России предусмотрен и административный штраф.

Правило коснулось трёх трасс с системой «Свободный поток»:

А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) в Московской области;

«Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) в Московской области; М-12 «Восток» (Москва — Тюмень);

«Восток» (Москва — Тюмень); А-289 (трасса на Кубани, ведущая к Крымскому мосту).

К слову, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Минтранс Беларуси недавно поднял тарифы на проезд по платным дорогам.

Минтранс Беларуси на 3% повысил тарифы на проезд по платным дорогам