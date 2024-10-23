«Рессоры покинули чат» - В МЧС Беларуси показали, как испытывают свою технику

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2024 10:32 , Обновлено: 23.10.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям показало, как испытывают спецтехнику, на которой спасатели выезжают на тушение пожаров и устранение прочих ЧС. Короткий ролик под энергичную композицию Limp Bizkit появился на официальной страничке ведомства в TikTok и сразу же "залетел в тренды".

Меньше чем за сутки видео того, как тяжёлая пожарная автоцистерна на огромной скорости носится по ухабистым просёлочным дорогам, набрало больше 140 тыс. просмотров и тысячи лайков.

“Рессоры покинули чат”, - прокомментировал увиденное один из зрителей.

Многие комментаторы заподозрили, что показанные на видео автоцистерны были пустыми, поскольку нигде на видео не видно ни капли пролитой воды. В противном случае, по мнению зрителей, пожарные МАЗы бы “не подпрыгивали бы так эффектно” на ухабах, словно раллийные грузовики.

“Меня терзают смутные сомнения, что малость тюнинга - и можно на Париж-Дакар отправлять… уж слишком знакомы выкрутасы…” - прокомментировал один из зрителей.

Другой заметил, что это вовсе “не испытание техники это реалии дорог” в Беларуси.

“Так вот почему они потом доехать без поломок до части не могут”, - прокомментировал ещё один пользователь соцсети.