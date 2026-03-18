Работают ли камеры автофиксации в РФ при заблокированном интернете? Ответ будет полезен и белорусам

Опубликовано: 18.03.2026 15:59 , Обновлено: 18.03.2026

В России на фоне массового и масштабного отключения интернета местные водители задались вопросом, а как же камеры автофиксации нарушений. Компания-оператор сети таких средств наблюдения дала разъяснение.

Оно будет полезно и белорусским путешественникам, и работникам, кто оказался на дорогах в России.

Как сообщил портал Autonews со ссылкой на заместителя генерального директора ГК (Группы компаний) «Урбантех» (оператора систем фотовидеофиксации в регионах России) Александра Домбровского, расслабиться на дороге не получится.

По его словам, современные системы фотовидеофиксации работают в автономном режиме.

«Даже при временном отсутствии связи комплекс продолжает регистрировать нарушения, сохранять фото- и видеоматериалы, а также все сопутствующие параметры во внутренней памяти устройства»

— пояснил Домбровский.

После восстановления канала связи накопленные данные автоматически передаются в центр обработки, отметил эксперт.

«Таким образом, временные ограничения мобильного интернета могут сказаться только на скорости передачи информации и сроках вынесения постановления, но не отменяют сам факт фиксации нарушения и не освобождают водителя от ответственности», — добавил он.