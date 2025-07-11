🎥 Видео

Опубликовано: 11.07.2025 16:55 , Обновлено: 12.07.2025

В городе Кандагар на юге Афганистана, где температура воздуха регулярно превышает 40°C, местные таксисты нашли способ борьбы с жарой. На крышах их автомобилей заметили необычные самодельные конструкции, выполняющие роль кондиционеров.

Как сообщило France 24 со ссылкой на AFP, штатные кондиционеры в их автомобилях часто выходят из строя, а их ремонт является слишком дорогостоящим. В связи с этим водители начали устанавливать на крышах самодельные охладители, состоящие из контейнеров и вентиляционных труб.

«Это работает лучше [встроенного] кондиционера. Штатный кондиционер охлаждает только переднюю часть салона. Этот охладитель распространяет воздух по всей машине», — заявил один из водителей, Абдул Бари, в комментарии для агентства.

По его словам, единственным неудобством является необходимость дважды в день вручную доливать воду в устройство.

Другой водитель, Гул Мохаммад, рассказал, что несколько лет назад он обратился к техническим специалистам и заказал такой самодельный охладитель за 3000 афгани (около 43 долларов США), поскольку штатная система в его машине вовсе не работала.

Пассажиры, по информации агентства, положительно оценили такое решение.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Афганистане наблюдается сильная засуха, уничтожающая урожай. С апреля по июнь этого года в стране была зафиксирована самая тёплая весна за всю историю наблюдений, сообщил источник.