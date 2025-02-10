Прокуратура обвинила могилёвских дорожников в росте количества ДТП. Какие «упущения» обязала исправить?

Опубликовано: 10.02.2025 09:37 , Обновлено: 10.02.2025

Прокуратура Могилёвской области совместно с ГАИ провела проверку филиалов РУП «Могилёвавтодор» и выявила нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения, которые, по словам ведомства, в числе прочих факторов, способствовали росту числа ДТП и тяжести их последствий на республиканских дорогах области в 2024 году.

В ходе проверки установлено, что ответственные лица филиалов «Могилёвавтодора» не всегда соблюдали требования технического кодекса «Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог» (ТКП 100-2024).

В частности, не проводился своевременный мониторинг дорожной обстановки и патрульные осмотры дорожного полотна. Это приводило к тому, что не принимались своевременные решения по очистке дорог от гололёда и снега.

Также прокуроры выявили случаи допуска к участию в дорожном движении неисправных транспортных средств или автомобилей, не имеющих допуска, а также отсутствие приборного контроля водителей.

Кроме того, органы надзора обнаружили формальный подход к исполнению поручений райисполкомов по обеспечению безопасности дорожного движения со стороны должностных лиц некоторых филиалов.

По результатам проверки семь должностных лиц филиалов РУП «Могилёвавтодор» привлечены к административной ответственности.

Прокуратура Могилевской области внесла генеральному директору РУП «Могилёвавтодор» представление с требованием устранить выявленные нарушения и причины, им способствующие.

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