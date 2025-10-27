Прибыль Porsche рухнула на 99%. Пришло ли время прощаться с легендой?

Опубликовано: 27.10.2025 09:17 , Обновлено: 27.10.2025

Премиальный автобренд, принадлежащий концерну VW Group, объявил о фактическом «исчезновении» миллиардов прибыли. В квартальном отчёте Porsche речь идёт о снижении операционной прибыли на 99%: с 4,68 млрд долларов до всего лишь 46 млн долларов.

Куда пропали миллиарды?

Основная причина падения прибыли связана с масштабной реорганизацией модельного ряда Porsche. Компания планировала выпустить большое количество электромобилей для замены текущих моделей, но не угадала с трендами. В 2025 году мировой спрос на электрокары снизился, и производителю пришлось пересмотреть стратегию, сделав ставку на большее количество автомобилей с ДВС и гибридов.

Несмотря на рекордные поставки в США, введение тарифов Трампа привело к росту затрат. Операционная рентабельность продаж — ключевой показатель эффективности — снизилась с 14% до 0,2%. Фактически, ради сохранения рыночных позиций немецкому бренду пришлось продавать автомобили практически «в ноль».

А тут ещё и мировые поставки Porsche сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 212 059 единиц. Основной удар пришёлся на китайском рыноке, где продажи резко упали из-за конкуренции с более дешёвыми и технологичными местными брендами.

Совокупность этих факторов привела к операционному убытку в размере 1,1 млрд долларов за третий квартал.

Что говорят в компании?

Руководство Porsche утверждает, что ситуация остаётся под контролем. Для компенсации влияния тарифов автопроизводитель планирует укрепить ценовые позиции в 2025-2026 годах. Компания уже повысила цены для сохранения «достойного уровня» маржи.

В Porsche сообщают, что чистый денежный поток за третий квартал вырос с 1,44 млрд до 1,56 млрд долларов. По словам представителей компании, эти цифры «демонстрируют устойчивость бизнес-операций и показывают, что Porsche уверенно работает даже в сложных условиях».

Смена руководства

В компании подтвердили переговоры о назначении нового генерального директора. Должность, которую до сих пор занимал Оливер Блюм (совмещающий её с постом главы Volkswagen), может перейти к Майклу Лейтерсу.

Лейтерс работал в Porsche с 2000 по 2013 год, занимая должности помощника генерального директора, руководителя проекта Cayenne и директора продуктовой линейки. С 2014 года он более восьми лет проработал техническим директором в Ferrari, руководя разработкой спортивных автомобилей, включая будущие электрические модели. В 2022 году он возглавил McLaren Automotive, где смог стабилизировать бизнес после кризисного периода, связанного с пандемией.

Немецкие издания Der Spiegel и Bild сообщают, что наблюдательный совет уже согласовал кандидатуру преемника, обладающего необходимыми техническими знаниями и опытом работы в Volkswagen Group.