Появилось видео смертельного заезда американского гонщика на скорости 455 км/ч

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Опубликовано: 06.08.2025 08:45 , Обновлено: 06.08.2025

Американский автогонщик Крис Рашке, пытавшийся установить скоростной рекорд во время гонок на солончаке Бонневилль в штате Юта, погиб, потеряв контроль над своим ракетообразным транспортным средством под названием Speed Demon. В Сети появилось видео смертельного заезда, в ходе которого водитель успел разогнаться до 455 км/ч.

Организаторы гонок “Неделя скорости”, которые проводятся на ставшем уже легендарным солончаке Бонневилль с конца 1940-х годов, сообщили, что Рашке потерял управление примерно через две с половиной мили после начала заезда. Какую скорость Рашке намеревался развить, не уточняется. В тот день 60-летний гонщик был за рулём стримлайнера Speed Demon (в переводе - “демон скорости”) - длинного, узкого, аэродинамичного автомобиля, созданного специально для высоких скоростей. Сам Рашке был опытным гонщиком с более чем сорокалетним стажем.

По данным телеканала CBS, сразу после аварии гонщику попытались оказать медицинскую помощь на месте, но он скончался от полученных травм. На кадрах аварии, выложенных в Сеть, видно, как автомобиль Рашке в какой-то момент взлетел в воздух, перевернулся несколько раз, после чего рухнул на землю.

В настоящее время гоночная ассоциация, занимавшаяся организацией мероприятия, совместно с офисом шерифа округа Туэле начали расследования причин аварии. Предварительно сержант Дейн Лердаль, представитель местных правоохранительных органов, назвал произошедшее несчастным случаем.

На протяжении десятилетий ровная, словно стекло, белая поверхность солончака Бонневилль привлекала гонщиков со всего мира, которые стали использовать её в качестве гоночной трассы. Здесь были установлены сотни мировых рекордов скорости - на автомобилях самых разных модификаций, мотоциклах и прочих транспортных средствах.

Соляные равнины, которые являются ничем иным как остатками доисторического озера, также служили пейзажем для натурных съёмок таких известных голливудских фильмов, как “День независимости” и “Звездные войны: Последние джедаи”.