Появились первые видео лазеров на белорусских дорогах

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Опубликовано: 15.03.2026 15:13 , Обновлено: 15.03.2026

На белорусских дорогах появились лазерные системы, обещанные ГАИ (Государственной автомобильной инспекцией) ещё в начале 2026 года. Их установили на трассе М1, недалеко от Дзержинска.

Видео с тем, как работают лазеры, появилось в соцсетях. Судя по нему, лазером это сложно назвать, скорее похоже на светофор, который мигает разными цветами.

Напомним, что на двух республиканских трассах М1 (Брест – Минск – граница Российской Федерации) и М4 (Минск – Могилев) Госавтоинспекция пообещала установить специальные лазерные системы.

Такая лазерная система должна привлечь внимание водителей, чтобы те не засыпали за рулём. Аварии по этой причине на белорусских дорогах случаются, увы, нередко.

Но такое изобретение – не новинка на дорогах в других странах мира. Так, на трассах Казахстана (Астана – Темиртау, Караганда – Балхаш) такие установили ещё раньше. Они проецируют яркие световые линии выше крыш автомобилей, чтобы улучшить концентрацию внимания водителей ночью и в туман. Казахстанские гаишники уверены, что лазеры снижают риск ДТП (дорожно-транспортного происшествия) на 40–50%.