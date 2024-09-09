"Повезло, теперь заправляться не надо" - Видео белоруски, "потерявшей" бак на автозаправке, набрало 1 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 09.09.2024 11:57 , Обновлено: 09.09.2024

Могилевчика поделилась юмористическим видео, которое сняла на автозаправке и за сутки собрала более 1 миллиона просмотров в TikTok.

По сюжету видеоролика, девушка, заехавшая на автозаправку, пришла в растерянность, пытаясь обнаружить бак для заправки после ремонта автомобиля.

“Когда забрала машину из ремонта “в гаражах”, где по дешёвке заменили заднее крыло”, - гласил синопсис 15-скундного ролика.

За сутки видео собрало миллион просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые оценили шутку. Некоторые даже поверили в реальность ситуации.

“Вот этот номер! Раз пять смотрел”, - написал кто-то.

“Может из нее сделать электромобиль? И заправлять теперь не надо! В гаражах творят чудеса!” - написал ещё один комментатор.

“Повезло, теперь заправляться не надо”, - высказался другой.

“Теперь это тесла. Езди и радуйся”, - резюмировал кто-то.

“Чем всё закончилось?” - поинтересовался комментатор под видео, на что автор ролика пошутила, что “зарядилась от солнца и поехала”.

Многие комментаторы принялись советовать девушке, как заправить автомобиль, предлагая варианты через багажник, выхлопную трубу и бардачок. Однако вскоре особо смышлёные пользователи догадались, что история - постановка.