"Повезло, теперь заправляться не надо" - Видео белоруски, "потерявшей" бак на автозаправке, набрало 1 млн просмотров в TikTok
Могилевчика поделилась юмористическим видео, которое сняла на автозаправке и за сутки собрала более 1 миллиона просмотров в TikTok.
По сюжету видеоролика, девушка, заехавшая на автозаправку, пришла в растерянность, пытаясь обнаружить бак для заправки после ремонта автомобиля.
“Когда забрала машину из ремонта “в гаражах”, где по дешёвке заменили заднее крыло”, - гласил синопсис 15-скундного ролика.
За сутки видео собрало миллион просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые оценили шутку. Некоторые даже поверили в реальность ситуации.
“Вот этот номер! Раз пять смотрел”, - написал кто-то.
“Может из нее сделать электромобиль? И заправлять теперь не надо! В гаражах творят чудеса!” - написал ещё один комментатор.
“Повезло, теперь заправляться не надо”, - высказался другой.
“Теперь это тесла. Езди и радуйся”, - резюмировал кто-то.
“Чем всё закончилось?” - поинтересовался комментатор под видео, на что автор ролика пошутила, что “зарядилась от солнца и поехала”.
Многие комментаторы принялись советовать девушке, как заправить автомобиль, предлагая варианты через багажник, выхлопную трубу и бардачок. Однако вскоре особо смышлёные пользователи догадались, что история - постановка.
“Не смешно. Показывай и левое крыло. Тогда вот будет смешно”, - написал один из комментаторов, очевидно знающий, что в модели автомобиля белоруски бак расположен с другой стороны. На что автор видео заметила, что в таком случае набрать миллион просмотров едва ли удалось бы.