После запрета бензиновых автомобилей Европа превратится в Кубу

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Опубликовано: 31.10.2022 10:31 , Обновлено: 31.10.2022

После нескольких месяцев переговоров на прошлой неделе Европейский союз достиг политического соглашения о фактическом запрете новых неэлектрических автомобилей с 2035 года.

Соглашение, достигнутое в четверг в 9 часов вечера в Брюсселе и объявленное Советом Европейского союза и Европейским парламентом, предусматривает 100-процентное сокращение выбросов углекислого газа для новых легковых автомобилей и фургонов к 2035 году.

“Это соглашение проложит путь для современной и конкурентоспособной автомобильной промышленности в ЕС. Мир меняется, и мы должны оставаться на переднем крае инноваций”, — говорится в заявлении Юзефа Сикелы, министра промышленности и торговли Чешской Республики, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Новые правила ЕС не затронут старые автомобили, которые будут находиться на дорогах к 2035 году. Но общая цель состоит в том, чтобы к 2050 году все транспортные средства внутри ЕС имели нулевой уровень выбросов за счет общего сокращения автопарка.

Соглашение все еще нуждается в официальном одобрении Европарламента, чтобы стать законом в ЕС, одном из крупнейших автомобильных рынков и родине некоторых крупнейших производителей. Впрочем в Европе не сомневаются, что оно будет принято.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ЕАА) осторожно приветствовала это решение, которое, по их словам, является “далеко идущим’ и “беспрецедентным”. Но Оливер Ципсе, президент группы, сказал, что ему также необходимо посмотреть, как ЕС поможет отрасли в переходный период, в том числе с источниками возобновляемой энергии, инфраструктурой для взимания платы и доступом к сырью.

Некоторые критики принятого решения предположили, что переход на полностью электрические транспортные средства приведет к увеличению стоимости новых автомобилей в Европе. В результате, заявил Йенс Гизеке, немецкий политик от Европейской народной партии, улицы будут заполнены старыми автомобилями, как в столице Кубы, возглавляемой коммунистами, пишет The Washington Post.

“С сегодняшним соглашением “гаванский эффект” становится более реалистичным. После 2035 года наши улицы могут быть полны старинных автомобилей, потому что новые автомобили будут недоступны”, - говорится в заявлении Гизеке.

Кстати, в то время как Франция лоббировала право гибридов на жизнь, а Италия стремилась защитить свои роскошные суперкары от запрета 2035 года, Германия - крупнейшая экономика Европы и колыбель двигателей внутреннего сгорания — больше всего пострадает от новых стандартов. Ведь закон будет действовать только на территории ЕС.

Аргумент Гизеке и некоторых представителей автомобильной промышленности заключается в том, что обязательный переход на электромобили в Европе никак не повлияет на сокращение выбросов углерода. Ведь примерно 1,3 миллиарда автомобилей к тому времени будут ездить по дорогам по всему миру. А двигатели внутреннего сгорания по-прежнему будут массово продаваться в развивающихся странах, [link href=“https://www.politico.eu/article/how-the-eu-ditched-the-combustion-engine-zero-emissions-green-deal/amp/” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] The Politico.