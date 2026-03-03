"После ДТП ничего не трогайте!": Директор СТО рассказал, как водители своими руками лишаются страховых выплат — и почему ремонт “под ключ” реально выгоднее

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Опубликовано: 04.03.2026 00:52 , Обновлено: 02.03.2026

Зима в Беларуси в этом году не спешит сдавать позиции, но первые «плюсы» запустили обратный отсчет до массового заезда автовладельцев на мойки — а дальше часть машин закономерно уезжает в сервис. Реагенты, соль и скрытые дефекты после зимних (иногда даже мелких) ДТП всплывают наружу. Корреспондент Telegraf.news пообщался с Дмитрием Карнажицким, владельцем СТО и руководителем направления кузовного ремонта и покраски компании «Пейнт-Сервис», и выяснил: большинство проблем при обращении на ремонт авто по страховке водители создают себе сами — в первые же сутки после аварии. А затем часто усугубляют ситуацию, пытаясь «разделить ремонт по частям»: один тянет/варит, второй красит, третий «химичит», а в итоге владелец автомобиля остаётся один на один с чужими “стыками ответственности”.

Забегая вперед, главный вывод после беседы с Дмитрием: результат зависит не только от мастера, но и от того, насколько грамотно ведёт себя владелец до того, как машина попала на СТО — и насколько цельной будет технологическая цепочка ремонта.

«Это не бюрократия, это способ не спорить на выдаче»

Главная боль любого страхового ремонта — расхождение ожиданий с реальностью. Водитель сдал машину, думая, что удар был «несильным», а на выходе внезапно появляется перечень дополнительных работ.

«Ломается не в одном месте, а на стыках, — объясняет Дмитрий. — Чаще всего — между дефектовкой и согласованием со страховой. На первичном осмотре видно одно, на разборке всплывает другое. Если дефектовка скрытых повреждений сделана формально или “на словах”, потом неизбежно появляется конфликт: “этого не было в согласовании”».

Важно понимать: после ДТП страдают не только кузовные детали. Часто повреждаются стекла — и тогда нужна замена автостёкол, а вместе с этим могут “вылезти” проблемы по салону и элементам безопасности, подвеске и рулевому управлению; иногда требуется регулировка углов установки колес, диагностика или прошивка электронных блоков. Чем точнее всё это фиксируется на старте, тем меньше споров потом — и со страховой, и на выдаче.

По словам Дмитрия, задача сервиса в страховом ремонте — не просто «покрасить железо», а согласовать весь комплекс работ со страховой, оформить документально для получения выплаты и выполнить ремонт под ключ.

«Мы всегда строим процесс так, чтобы перечень работ был понятен владельцу и фиксировался до старта основных операций. Это не бюрократия, это способ не спорить на выдаче», — подчеркивает Дмитрий.

Самое опасное время — первые 24 часа: топ ошибок, которые режут выплату

Проблемы могут начаться ещё до попадания на СТО. По наблюдениям Дмитрия, самое опасное время — первые сутки после ДТП. Именно тогда водители делают вещи, которые напрямую влияют на страховую выплату и на сам ремонт.

Ошибка №1. Оставить сломанные детали на месте ДТП

«Важно забрать все обломки поврежденных деталей с собой, чтобы предоставить их оценщику страховой. Чтобы деталь записали в страховой ремонт, её надо показать оценщику», — объясняет Дмитрий.

Практика простая: если деталь “исчезла”, в согласовании она тоже часто “исчезает”.

Ошибка №2. Не добиться, чтобы ГАИ зафиксировало все повреждения

Нужно внимательно осмотреть авто: кузов, колеса, стекла, срабатывание подушек безопасности/ремней, новые ошибки на панели приборов. Всё это инспектор должен внести в справку о ДТП.

Если повреждение не записали сразу, потом могут начаться трудности с доказательством, что оно появилось именно в результате аварии.

Ошибка №3. «Самостоятельный ремонт» до осмотра и дефектовки

В редакционной версии Telegraf.news это звучало жёстко, но смысл тот же:

«Начинают “подправлять” детали: отщёлкнули бампер, подтянули крепления, согнули кромку назад. Потом сложно отделить последствия удара от следов вмешательства».

Для страхового эксперта следы вмешательства — красный флаг. Часто трактуется не в пользу владельца.

Ошибка №4. Паника и беготня по оценщикам “до процедур”

«До проведения всех процедур по осмотру авто и расчёту вреда многие начинают паниковать: искать сторонних экспертов, переживать, что “денег не хватит”. На СТО “Пейнт-Сервис” подход проще: вы передаёте авто на ремонт по страховке, мы делаем под ключ — без затрат для клиента. Всё, что пострадало в ДТП, оплачивает страховка», — объясняет Дмитрий.

Ошибка №5. Покупать запчасти самому “чтобы быстрее и дешевле”

Это распространённое заблуждение.

Неотъемлемая часть кузовного ремонта — дефектовка, подбор, поиск и покупка деталей. Многие думают, что справятся сами, но после серьёзного ДТП это превращается в квест:

какие именно детали стояли, в каком месте и в каком количестве;

какие крепежи/клипсы/пистоны нужны;

поиск по электронным каталогам и схемам, подбор парт-номеров;

подбор деталей на разборках (качество, целостность);

документы, корректное описание и происхождение;

и банальная логистика: бампер/дверь/капот в обычный седан часто не помещаются.

«Покупают запчасти сами — часто не те, плохого качества или без документального сопровождения, думая, что сэкономят время. Это заблуждение», — резюмирует Дмитрий.

Ошибка №6. Не учесть, что страховой ремонт почти всегда дольше

«Запаситесь терпением. Ремонт по страховке всегда дольше обычного. Многие этапы требуют согласований со страховой — это увеличивает сроки ремонта», — подчёркивает эксперт.

«Потом скажем» — главный красный флаг на СТО

Как отличить профессиональный сервис от того, где вас ждут сюрпризы? По фразе на осмотре.

«Нормальная дефектовка скрытых повреждений — это когда после частичной разборки вам показывают, что нашли, и это превращается в список работ: что ремонтируется, что меняется, что под окраску. “Потом скажем” — это когда нет списка и нет логики: “вскроем — увидим”. В страховом ремонте это почти гарантирует сюрпризы по согласованию или на выдаче».

Не цвет, а “сборка” — то, что чаще всего разваливает впечатление от ремонта

Стереотип среди автовладельцев: главное — попасть в цвет. Дмитрий считает иначе:

«Цвет видно сразу. А вот качество сборки, крепления, зазоры, отсутствие посторонних звуков, корректность установки бампера, фар, крепежа — это вещи, которые проявляются в эксплуатации».

Поэтому выдача авто после ремонта — не формальность, а отдельный этап контроля.

«Осмотр при нормальном освещении, проверка зазоров, контроль сборки, фиксация замечаний. Если этот шаг пропустить, переделка становится почти неизбежной».

Почему “один варит, второй красит, третий химчистит” — почти всегда проблема владельца

После ДТП часто нарушается герметичность салона: повреждаются стекла, смещаются двери из-за деформации кузова, в салон попадает пыль. Плюс реальность жизни: следы разлившихся напитков, кофе, грязь на элементах салона. А детали, которые покупаются на разборке и устанавливаются в авто, почти всегда приходят с загрязнениями.

В итоге после кузовного ремонта логично требуется финишное восстановление салона (уборка/чистка/детейлинг), чтобы автомобиль был действительно “готовым”, а не “покрашенным”.

«Удобно, когда всё можно сделать в одном месте: ремонт, покраска, сборка и финальная чистка салона — и забрать полностью готовый автомобиль после ДТП», — объясняет Дмитрий.

Четыре правила, которые реально экономят деньги и нервы

Если попали в ДТП и планируете ремонт по страховке, Дмитрий советует придерживаться простой логики:

Первые сутки: максимум фиксации, минимум действий руками. Забрать обломки деталей, сделать фото, ничего не “подправлять”.

Документы и осмотр: просить, чтобы ГАИ и страховая зафиксировали все повреждения.

СТО и ремонт: требовать письменную дефектовку и понятный маршрут работ. Следить, чтобы ответственность была в одной цепочке, а не “между тремя разными людьми”.

Приемка: осмотр по чек-листу — зазоры, крепления, отсутствие скрипов, корректная сборка, а не только “блеск краски”.

И последнее, что Дмитрий всегда проговаривает вслух, чтобы не было иллюзий: «Купить “новую шубу” или покрасить весь автомобиль за счет страховки не получится». Но устранить реальные повреждения после ДТП — можно полностью и документально, если действовать правильно с первых часов.