Пошли первые штрафы белорусам с летней резиной. До какого числа облавы?
В ГАИ Гродно отчитались о первых результатах рейдов на водителей, которые все ещё не подготовились к зиме и ездят на летней резине. Несмотря на то, что в Беларуси первый снег и гололедица появились в ноябре, некоторые белорусы не удосужились перейти на зимние шины. А с 1 декабря за это уже штраф.
Так, в Гродненской области инспекторы выявили 22 нарушения подготовки машин к зиме. Какие наказания были выписаны нарушителям, в ведомстве, правда, не сообщили.
Зато рассказали, что рейды продолжатся до 5 декабря, причем по всей Беларуси.
Самим же водителям стоит помнить, что с этого года зимними шинами считаются только те, что имеют на боковине знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, и одну из аббревиатур: M+S, M&S или M S.
Но даже если у вас все в порядке со значками на резине, остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. Иначе — все равно штраф.
Размеры денежных наказаний таковы:
- штраф — до 1 базовой величины (42 рубля сейчас, с 1 января 2026 года — 45 рублей).
- штраф при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых величин (84-210 рублей сейчас, с 1 января — от 90 до 225 рублей).