Пошли первые штрафы белорусам с летней резиной. До какого числа облавы?

Опубликовано: 02.12.2025 09:30 , Обновлено: 02.12.2025

В ГАИ Гродно отчитались о первых результатах рейдов на водителей, которые все ещё не подготовились к зиме и ездят на летней резине. Несмотря на то, что в Беларуси первый снег и гололедица появились в ноябре, некоторые белорусы не удосужились перейти на зимние шины. А с 1 декабря за это уже штраф.

Так, в Гродненской области инспекторы выявили 22 нарушения подготовки машин к зиме. Какие наказания были выписаны нарушителям, в ведомстве, правда, не сообщили.

Зато рассказали, что рейды продолжатся до 5 декабря, причем по всей Беларуси.

Самим же водителям стоит помнить, что с этого года зимними шинами считаются только те, что имеют на боковине знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, и одну из аббревиатур: M+S, M&S или M S.

Но даже если у вас все в порядке со значками на резине, остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. Иначе — все равно штраф.

Размеры денежных наказаний таковы: