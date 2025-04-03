«Показательный суд» - Белорусы сняли, как в Казахстане их остановила на трассе полиция. На кого завели уголовное дело?

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Опубликовано: 03.04.2025 15:34 , Обновлено: 03.04.2025

Уголовным делом закончилась поездка в Казахстан белорусского автоблогера Александр Гулько. В Туркестанской области его с приятелями остановил патруль дорожной полиции и потребовал заплатить порядка 1240 рублей за отсутствие казахского техосмотра, угрожая в случае отказа конфискацией авто. Водитель требование полицейских выполнил - заплатил "штраф" на месте, но рассказал о произошедшем в своём блоге. В результате МВД Казахстана возбудило по данному факту уголовное дело.

По словам белорусов, полицейские обвинили их в нарушении ПДД, которое якобы попало на камеры наблюдения, а также в отсутствии местного техосмотра. Сам Гулько настаивал на том, что ничего не нарушал, однако посчитал, что заплатить озвученную полицейскими сумму в 200 тысяч тенге (в эквиваленте - около 1240 рублей) будет разумнее, чем спорить с правоохранителями иностранного государства.

Деньги мужчина заплатил, после чего его отпустили. Однако, будучи активным пользователем соцсетей, Гулько выложил в Сеть видео с кадрами общения с местной ГАИ и коротким рассказом о произошедшем. Ролик разлетелся по соцсетям и не остался незамеченным и представителями казахских властей.

По данным одного из местных телеканалов, официальной жалобы в МВД на произвол полицейских к ним не поступало. Сам Гулько рассказал, что не запомнил ни номер служебного автомобиля, ни фамилий остановивших их сотрудников. Тем не менее, ведомство открыло уголовное дело на основании видеозаписей в Сети, самостоятельно вычислив провинившихся полицейских и, по информации замглавы МВД Игоря Лепехи, тех уже уволили из органов.

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Между тем, в соцсетях под роликами об этом происшествии многие зрители потребовали судить провинившихся полицейских показательно за “коррупцию катастрофического уровня”.

“Показательный суд, чтобы другие думали, как “разводить на бабки” водителей, особенно дальнобойщиков”, - потребовал один из них.

А вот вернули ли водителю деньги, которые полицейские фактически вымогали у него, не известно.