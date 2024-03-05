Поддерживаемый Google стартап предложил зарядку электромобилей за пять минут. Но ни одно авто не подходит?

Опубликовано: 05.03.2024 06:29 , Обновлено: 05.03.2024

Поддерживаемый Google стартап по зарядке электромобилей под названием Gravity показал публике самые быстрые зарядные устройства для электромобилей. Но оказалось, что ни один электромобиль, продаваемый в США и Европе, не может ее использовать.

Новые зарядные устройства, установленные в гараже на Манхэттене в Нью-Йорке, могут перекачивать 500 киловатт энергии в электромобили. Gravity утверждает, что они могут обеспечить запас хода в 300 километров всего за пять минут.

Однако у 10 самых продаваемых электромобилей в США в прошлом году средняя допустимая мощность зарядки составляла менее 200 кВт. В Европе ситуация не лучше. .

У одного из самых быстро заряжаемых электромобилей на рынке Hummer EV стоимостью 110 000 долларов максимальная скорость зарядки всего 350 кВт. А новый кибертрак Илона Маска может потреблять ещё меньше - 250 кВт, впрочем как и все другие Tesla.

Но все же за последнее десятилетие скорость зарядки электромобилей значительно возросла. Кажется, некоторые из новейших автомобилей на рынке Китая могут поддерживать мощность зарядки около 500 кВт.

Однако в Gravity Mobility не унывают, заявив, что их изобретение рассчитано на будущее. “Впервые единственным ограничением для зарядки является выбор автопроизводителями аккумуляторов”, - похвалились в компании в понедельник утром.

Другая особенность супербыстрых зарядных для электромобилей заключается в том, что они установлены на потолке и не забирают место у парковочных мест.