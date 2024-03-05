Поддерживаемый Google стартап предложил зарядку электромобилей за пять минут. Но ни одно авто не подходит?
Поддерживаемый Google стартап по зарядке электромобилей под названием Gravity показал публике самые быстрые зарядные устройства для электромобилей. Но оказалось, что ни один электромобиль, продаваемый в США и Европе, не может ее использовать.
Новые зарядные устройства, установленные в гараже на Манхэттене в Нью-Йорке, могут перекачивать 500 киловатт энергии в электромобили. Gravity утверждает, что они могут обеспечить запас хода в 300 километров всего за пять минут.
Однако у 10 самых продаваемых электромобилей в США в прошлом году средняя допустимая мощность зарядки составляла менее 200 кВт. В Европе ситуация не лучше. .
У одного из самых быстро заряжаемых электромобилей на рынке Hummer EV стоимостью 110 000 долларов максимальная скорость зарядки всего 350 кВт. А новый кибертрак Илона Маска может потреблять ещё меньше - 250 кВт, впрочем как и все другие Tesla.
Но все же за последнее десятилетие скорость зарядки электромобилей значительно возросла. Кажется, некоторые из новейших автомобилей на рынке Китая могут поддерживать мощность зарядки около 500 кВт.
Однако в Gravity Mobility не унывают, заявив, что их изобретение рассчитано на будущее. “Впервые единственным ограничением для зарядки является выбор автопроизводителями аккумуляторов”, - похвалились в компании в понедельник утром.
Другая особенность супербыстрых зарядных для электромобилей заключается в том, что они установлены на потолке и не забирают место у парковочных мест.