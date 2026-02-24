Под Слуцком грузовик протаранил маршрутку

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Опубликовано: 24.02.2026 15:05 , Обновлено: 24.02.2026

В Слуцком районе в полдень произошло ДТП, которое могло закончиться намного хуже. Грузовик Mercedes-Benz с прицепом врезался в маршрутку, в которой находилось 8 пассажиров и водитель.

Инцидент произошел на 118-м км автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи». 33-летний водитель грузовика, по всей видимости, по невнимательности врезался в микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 55-летнего водителя, который остановился на красный сигнал светофора.













В результате ДТП Mercedes-Benz съехал в правый по ходу движения кювет, где и опрокинулся. Маршрутка получила механические повреждения, оставшись на трассе.

23-летний пассажир автобуса и водитель грузового автомобиля были доставлены в больницу для обследования.