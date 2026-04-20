Под Полоцком начали строить тоннели для оленей

Опубликовано: 20.04.2026 08:34 , Обновлено: 20.04.2026

На трассе Р46 Лепель — Полоцк идёт строительство специального подземного тоннеля для парнокопытных. В планах и другие.

Это сооружение, похожее на мост, под которыми лоси, косули и олени смогут безопасно переходить дорогу.

К переходу их будут направлять 38 километров сетчатых ограждений. Как говорят дорожники, это затратное, но эффективное решение для безопасности и водителей, и животных.

Николай Садовников, начальник участка филиала ДСУ-2 ОАО “ДСТ-1, г.Витебск” рассказал о ходе стройки.

— На 30-километровом участке, которым занимаемся сейчас, впервые будут надстроены мосты с переходами под ними для парнокопытных животных… Если обитатели леса набредут на такое ограждение, они будут идти вдоль него до того самого перехода. Это своеобразный мост, который возводится над землей, а под ним будет просторный тоннель, где парнокопытные без вреда для себя смогут пройти под автодорогой. Такое сооружение хоть и затратное, но, во-первых, очень удобное для животных и, во-вторых, безопасное для водителей.