Под Молодечно два человека погибли в лобовом столкновении

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Опубликовано: 25.03.2026 08:53 , Обновлено: 25.03.2026

В Молодечненском районе на 56-м км автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» в пять утра произошло лобовое столкновение автомобилей. По информации ГАИ (Государственной автомобильной инспекции), 25-летняя местная жительница за рулем Fiat не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Смертельное ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошло на закруглении дороги, когда легковушка врезалась в грузовик Mercedes под управлением 47-летнего мужчины.

В результате столкновения и водитель легкового авто, и ее пассажирка — 34-летняя жительница Молодечненского района — погибли.

На месте происшествия прибыли сотрудники ГАИ, МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям), следственно-оперативная группа.





