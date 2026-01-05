Под Минском затор на трассе Р1 из-за столкновения трактора, легковушки и маршрутки

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Опубликовано: 05.01.2026 12:40 , Обновлено: 05.01.2026

В ГАИ Минской области сообщили, что на трассе Р1 в сторону из Минска на Дзержинск на 25-м километре произошла авария. Из-за этого образовался большой затор.

ГАИ попросила водителей принимать во внимание данную информацию при построении маршрута. На трассе также сложные погодные условия, а значит нужно быть осторожным.

Издание Fanipol.by сообщило, что ДТП произошло с участием трактора, легковушки и микроавтобуса. Судя по видео с места происшествия, трактор перевернулся прямо на трассе.