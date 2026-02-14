Под Минском перевернулся автобус с 47 пассажирами

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Опубликовано: 14.02.2026 17:41 , Обновлено: 14.02.2026

В Логойском районе в 14:20 в субботу перевернулся пассажирский автобус DAF. В салоне машины находилось 47 пассажиров и водитель.

По сведениям ГАИ, 45-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет по направлению движения, где и опрокинулся.

В больницу после ДТП забрали двух женщин 55 и 66 лет.













В Минздраве позднее сообщили, что на место ДТП приехали сразу 11 бригад скорой медицинской помощи. 12 пассажирам понадобилась медпомощь на месте.