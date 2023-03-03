Почему в Беларуси нельзя самим ставить рейлинги на крышу авто? Дело не только в безопасности

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Опубликовано: 03.03.2023 11:01 , Обновлено: 03.03.2023

Планируете поставить на крышу автомобиля багажник или рейлинги, а, может, установить спойлер или другие конструкции? Оказывается, самовольно сделать это в Беларуси нельзя. Разобрались, как тюнинговать автомобиль с соблюдением закона.

Дело в том, что видоизменение любых составных частей и оборудования автомобиля, например, установка на крыше дополнительного багажника или рейлингов, антикрыльев, так называемых “кенгурятников”, раздвоенных труб выхлопных систем, дополнительных световых приборов или изменение конструкции фар, согласно белорусскому законодательству, рассматривается как изменение “конструкции транспортного средства”.

Такой тюнинг авто, по мнению законодателей, может повлиять на безопасность дорожного движения, поэтому он строго контролируется соответствующими ведомствами. Все, что не предусмотрено заводом-изготовителем и не отражено в технической документации на авто, может оказать непредсказуемое влияние на поведение автомобиля на дороге.

Поэтому ездить по дорогам общего пользования таким авто не разрешается. То есть, техосмотр с такими изменениями в конструкции пройти не удастся, отметил белорусский портал Автобизнес.

Однако, у любителей тюнингованных авто в Беларуси есть законный способ внести необходимые изменения в конструкцию транспортного средства.

Во-первых, необходимо обратиться за разрешением в соответствующий орган, уполномоченный выдавать направления на специальную экспертизу, по месту государственной регистрации ТС, то есть в Госавтоинспекцию.

Во-вторых, будет проведена предварительная техническая экспертиза авто. Эксперты должны удостовериться в том, что после модернизации автомобиль по-прежнему будет соответствовать требованиям безопасности, которые применялись при его изготовлении. На этом этапе могут привлекаться специальные испытательные лаборатории. Если предварительная экспертиза будет успешной, владельцу выдадут направление на проверку безопасности конструкции машины. Только после удовлетворительного заключения авто можно будет передать в руки мастеров по тюнингу.

В-третьих, после того, как работы по изменению конструкции авто будут завершены, должна быть проведена проверка соответствия конструкции автомобиля требованиям безопасности. Направление на проверку также выдается в ГАИ при предоставлении паспорта автовладельца и копии свидетельства о регистрации ТС,

Эксперты подчеркивают, что в ряде случаев изменения не утвердят, если:

изменяется количество пассажирских мест, если это не предусмотрено конструкцией;

не сохранятся параметры безопасности;

есть признаки видоизменения или уничтожения VIN-номера, а также несоответствие маркировок номерных агрегатов;

в базе данных ГАИ имеются сведения о розыске, аресте или запрете на совершение регистрационных действий.

В-четвертых, после получения этого заключения необходимо обратиться в Госавтоиспекцию за соответствующим свидетельством. Для его получения необходимо предоставить заявление и следующие документы: