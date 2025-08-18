"Почему хулиганство?" - Видео "особо веселых преступников" в "Минск-Мире" вызвало вопросы у зрителей

🎥 Видео

Опубликовано: 18.08.2025 14:42 , Обновлено: 18.08.2025

Ведущая программы «ЧП.by» на канале «НТВ-Беларусь» Дарья Дмитриева опубликовала в TikTok видео "хулиганства" с "эпичной развязкой", которое произошло во дворе жилого комплекса "Минск Мир". Оно вызвало у пользователей множество вопросов. Ролик очень быстро собрал 287 тыс. просмотров и сотни комментариев.

На кадрах видно автомобиль, за которым бежит девушка, а в открытом багажнике сидит несколько человек. В какой-то момент бегущая снимает кофту и бросает кому-то в машину. Кажется, что она пытается догнать автомобиль (но это не точно, суть действий до конца не ясна).

Но вот в конце зрителей, да и действующих лиц, ожидает сюрприз. На место приехали правоохранительные органы. Хотя, судя по двум синим мигалкам, не Госавтоинспекция (у авто которой один синий, второй красный проблесковый маячок).

Что было дальше — по видео непонятно. Но автор ролика заявила, что их ожидает “лишение прав и административки”.

У многих пользователей TikTok, посмотревших видео, появились вопросы.

“А за что лишение??” — написал один из зрителей. Ему в комментариях кто-то ответил, что, возможно, за “нарушение правил перевозки пассажиров”. Но некоторые засомневались, что за такое лишают прав.

“Было пресечено преступление века. Задержаны особо весёлые преступники, рецидивисты”, — пошутил еще один комментатор.

“С каких пор у милиции есть право останавливать авто и лишать прав?” — полюбопытствовал третий. Кто-то предположил, что “наряд остановился для проверки документов” и “никого прав не лишили”.

“Не понял, почему хулиганство? Что хулиганского было сделано?” — недоумевал четвертый.

Еще один зритель выразил такое мнение: “Почему в комментах так много людей оправдывают нарушителей? Потому что сами такие же? Есть законы и они должны соблюдаться, все начинается с малого”.

В общем, что происходит на опубликованном видео, до конца непонятно. В сводках милиции и ГАИ об этом инциденте не сообщали, поэтому о каком-либо наказании неизвестно.

Если предположить, что правоохранительные органы расценили произошедшее как “мелкое хулиганство”, то ответственность предусмотрена по статье 19.1. Кодекса об административных правонарушениях.

[infb] Статья 19.1. Мелкое хулиганство — оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

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А если за дело, например, взялось ГАИ, то за нарушение правил перевозки пассажиров грозит штраф в размере до четырех базовых величин (сейчас до 168 рублей).

Пункт 6 статьи 18.13. КоАП гласит, что нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов – влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

Но это только предположения.