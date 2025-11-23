Победят ли китайцы традиционные автобренды? Директор Toyota предупредил о нюансе - "Будет плач и скрежет зубов"

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.11.2025 15:42 , Обновлено: 23.11.2025

В то время как многие говорят о том, что автопром стоит на пороге настоящей китайской революции, рководство японской Toyota предупредило потребителей о важном нюансе. Там считают, что китаймобили пока не гарантировали себе победу над традиционными автобрендами. И часть из них вовсе скоро исчезнет.

Президент Toyota Central Europe Яцек Павляк в интервью предупредил о важном нюансе, который могут недооценивать поклонники китайских марок.

«Планка установлена на 15 километрах»

По словам Павляка, текущий рост китайских брендов требует трезвой оценки. «В настоящее время на долю всех китайских брендов приходится чуть более 6% рынка, но важно помнить, что этот рост идёт с низкой базы», — прокомментировал он.

При этом, как утверждает топ-менеджер, эти 6% обеспечивают целых 28 брендов. «Это как бег. Если начать с трёхкилометровой дистанции, это не составит особого труда. Но когда планка установлена на 10 или 15 километрах, каждый следующий километр становится гораздо сложнее», — провёл аналогию Павляк.

«Будет плач и скрежет зубов»

Самый важный вопрос, по мнению директора Toyota, — долговечность производителей китаймобилей. «Покупая китайский автомобиль, мы должны быть уверены, что бренд сохранится на рынке через пять-шесть лет. Будет ли доступ к запчастям и сервисному обслуживанию, или мы будем предоставлены сами себе?» — задаётся риторическим вопросом Павляк.

Особые сомнения у него вызвали небольшие турбированные двигатели, которые китайские производители часто устанавливают на крупные модели. «Они не долговечны. Небольшие турбированные двигатели имеют меньший срок службы», — предупредил эксперт.

«Не соблазняйтесь красивым внешним видом»

Павляк признал, что китайские автомобили соблазняют дизайном и обилием дисплеев. Однако предупредил: «Автомобиль состоит из 10 000 компонентов, большинство из которых мы не видим. Мы не видим амортизаторы, подшипники или сцепление. Только через 3, 4, 5 или 7 лет мы узнаем, действительно ли эти автомобили сопоставимы с брендами, которые существуют уже десятилетия».

По его словам, «нет никаких коротких путей; не соблазняйтесь их красивым внешним видом». Иначе, как считает Павляк, всё может закончиться «плачем и скрежетом зубов».

Скрытые нюансы

Даже в сегменте электромобилей, где китайцы считаются сильными игроками, директор Toyota видит подводные камни. Он обратил внимание на то, что «многие китайские бренды подразумевают расход энергии только в городе», где показатели наиболее выгодные, в то время как европейские производители указывают комбинированный расход.

«Когда сравниваем значения для условий дорожных как в случае других марок европейских, то уже видим гигантскую разницу», — утверждает Павляк.

Впрочем, многие белорусы и так до сих пор предпочитают трехлетки из Европы традиционых марок, или автомобили из США, вместо того, чтобы купить новехонькие китайские легковушки в салонах.

Тем временем Toyota готовит ответные меры — до конца года покупателей ждут «много предложений, много промоций», а в начале следующего года компания представит 14 новых электромоделей.