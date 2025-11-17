Перепутала педали? Минчанка чуть не сбила мужчину на стоянке и повредили 6 авто

🎥 Видео

Опубликовано: 17.11.2025 12:36 , Обновлено: 17.11.2025

Столичная Госавтоинспекция поделилась видео аварии, которую устроила 64-летняя минчанка на парковке в одном из дворов города. Женщина умудрилась за пару секунд повредить шесть автомобилей и, судя по кадрам, едва не сбила одного из очевидцев ДТП.

По данным ГАИ Мингорисполкома, всё произошло в воскресенье, 16 ноября, на парковке у магазина, расположенного по улице Жуковского, 3. Виновницей массового ДТП стала 64-летняя водитель Chevrolet, которая “не справилась с управлением” своего авто.

По словам самой автомобилистки, она “перепутала педали”. Момент ДТП сняли на видео из салона одной из припаркованных машин, в которую также врезалась женщина, последствия уже запечатлели очевидцы. На кадрах, которыми поделилась столичная Госавтоинспекция в своих соцсетях, видно, как машина виновницы аварии сначала резко сдаёт назад, врезаясь в одну из припаркованных машин, а уже в следующее мгновение - идёт резко вперёд, задевая машину с видеорегистратором, и уходит влево, прямо ещё в три машины.

При этом авто едва не сбивает мужчину, который стоял рядом с машиной, в которой был включён регистратор.

По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали, а вот транспортные средства, как видно по кадрам видео, получили серьёзные механические повреждения.