Опубликовано: 31.08.2025 14:32 , Обновлено: 31.08.2025

В белорусском сегменте Threads разгорелся спор из-за фигуры лося, установленной у дороги. Водители разделились во мнениях. Одни посчитали её полезным напоминанием, другие — фактором, который наоборот может спровоцировать ДТП.

Всё началось с публикации, автор которой сфотографировал фигуру лося в натуральную величину. По комментариям пользователей, она расположена около трассы М-1/Е30 в районе съезда на Национальный аэропорт «Минск» и «Великого камня». Автор задался вопросом о безопасности такого решения.

«Кому пришла в светлую голову мысль разместить такую фигуру у дороги? <…> Увидев её в темноте, не зная, что она там есть, можно инстинктивно дать по тормозам или крутануть руля со всеми вытекающими», — написал он.

Многие водители поддержали эти опасения. Комментаторы рассказали, что фигура действительно заставляет резко реагировать.

«Ночью увидеть такую статую в полный рост может привести к ДТП на ровном месте», — написал один из них.

«Каждый раз дёргаются руки, когда там проезжаю», — поделился другой.

Впрочем, нашлось и немало тех, кто не видит в муляже опасности. Некоторые водители считают его полезным.

«Отличная фигура, всегда снижаю скорость, когда вижу её издалека», — отметил комментатор.

«Раз… надцать там проезжал и почти всегда приводит в чувство, особенно в сумерках», — добавил другой.

Один из участников дискуссии высказался более категорично: «Если человек не готов увидеть животное возле дороги, то тогда его место не за рулём».

Пользователи также вспомнили, что это не единственный подобный случай в Беларуси. Похожие фигуры животных и даже рыцарей установлены и на других трассах.

«То же самое сделали на подъезде к Бресту. Поставили фигуры лосей в натуральную величину. Сначала даже днём, когда там проезжал, напрягался», — сообщил один из водителей.

Такие фигуры, как правило, устанавливают в местах, где дикие животные часто выходят на проезжую часть. По замыслу, муляж должен привлекать внимание водителя и заставлять его заранее снижать скорость, чтобы быть готовым к появлению настоящего зверя.