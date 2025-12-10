Минтранс поменял регулирование проезда по платным дорогам Беларуси

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Опубликовано: 10.12.2025 09:22 , Обновлено: 10.12.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило плановое поставление о проезде по платным дорогам Беларуси. Сами тарифы остались прежними, ведомство объединило восемь документов в один.

Правила проезда по платным дорогам Беларуси Минтранс обновил своим постановлением №94 от 31 октября 2025 года, которое сегодня официально выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Комментарий Минтранса:

Данный документ объединяет в себе восемь ранее существовавших отдельных постановлений, которые регулировали различные вопросы пользования платными автомобильными дорогами в Беларуси.

В частности, они устанавливали тарифы платы за проезд, минимальный размер предоплаты и максимальный размер остатка средств предоплаты для договоров в режиме предоплаты, перечень топливных карт и платежных систем, посредством которых взимается плата за проезд. С 11 декабря 2025 года прежние документы утрачивают силу, а все положения, касающиеся проезда по платным дорогам, будут регулироваться одним общим постановлением.

Стоит отметить, что вступление в силу постановления Министерства транспорта и коммуникаций от 31 октября 2025 г. № 94 никак не влияет на размеры плат для транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате проезда по платным дорогам Беларуси. Сами тарифы (включая плату в увеличенном размере и плату по разовому тарифу), а также стоимость электронных виньеток и залоговая стоимость электронных устройств для оплаты проезда по платным дорогам сохраняются на прежнем уровне.