Одну из улиц Минска закрыли для транспорта на 5 лет – «В связи с угрозой безопасности»

💼 Официально

Опубликовано: 18.11.2025 15:22 , Обновлено: 18.11.2025

Минский городской исполнительный комитет решил закрыть на 5 лет для движения транспорта по одну из улиц на северо-западе столицы. Объяснили такое решение городские власти соображениями безопасности.

Запрет на движение любых транспортных средств, включая самоходные машины, городские власти ввели на одном участке улицы Масюковщина - от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова со следующей формулировкой - “в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан”. Так указано в решении Мингорисполкома №4529 от 6 ноября 2025 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом портале.

Как правило, с такой формулировкой движение на городских улицах перекрывают на время проведения ремонта или реконструкции мостов, то есть сама по себе формулировка вполне стандартная. А вот срок, на который закрыли движение, необычно велик - сразу 5 лет. Запрет на движение официально вступил в силу в ночь на 18 ноября 2025 года и продлится, по планам городских властей, до 00:00 минут 17 ноября 2030 года.

Издание Office Life обратило внимание на то, что в этом районе Минска, где раньше находилась воинская часть, сейчас как раз возводят два жилых микрорайона. По планам они должны разместиться в пределах улиц М. Лынькова и П. Глебки и проезда Масюковщина, так что не исключено, что ограничения в движении транспорта на данном участке связаны со строительными работами.