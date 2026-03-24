Очереди на границе Беларуси с ЕС выросли до 1100 фур. В Литве пригрозили потребовать компенсации

Опубликовано: 24.03.2026 12:23 , Обновлено: 24.03.2026

По состоянию на утро вторника на въезд в Литву и Польшу скопилось более 1100 большегрузов. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК). Самый загруженный маршрут традиционно проходит через пункты пропуска Кукурыки (Козловичи) — там ожидают 400 автомобилей, а также через Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони), где суммарно скопилось более 500 фур.

Тем временем на польском направлении в очереди перед Брузгами (Кузница Белостоцкая) и Тересполем (Брест) стоит около 700 легковых авто. Белорусы стараются использовать весенние каникулы по максимуму.

Согласно данным ГПК, с пятницы общая очередь грузового и легкового транспорта увеличилась сразу на 430 единиц. Как всегда, белорусские службы раскритиковали литовских коллег за слишком медленное оформление и несоответствие белорусским нормам пропуска. В Литве на это ранее отвкчали, что там свои нормы, а с введением санкций против Беларуси работы прибавилось, так как приходится пристальнее проверять каждый грузовик. Но водителям от этого не легче.

А тут ещё власти Беларуси разрешали покинуть страну сразу около 1900 литовских фур и прицепов. Многие их них, хоть и не все, устремились поскорее на родину, в Литву.

Литовские пограничники отчитались, что утром во вторник первые восемь грузовиков, застрявшие в Беларуси с ноября, вернулись в Литву. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (VSAT) Гедриус Мишутис.

По его словам, первые грузовики пересекли литовскую границу около 5 утра через погранпереходы Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

«Согласно последним данным, пять грузовиков с литовскими номерными знаками въехали в Литву через пограничный переход Мядининкай, три из которых были задержаны через Шальчининкай», — уточнил он.

Представитель литвоской погранслужбы отметил, что после оценки пропускной способности может сказать, что в час проезжает от четырех до пяти грузовиков. Каждую досматривают.

В свою очередь глава национальной ассоциации автоперевозчиков «Линава» (Linava) Эрландас Микенас подтвердил, что застрявшие ранее грузовики пересекают границу.

«Новости отличные, на самом деле, в пять утра первые четыре грузовика въехали в Литву, и еще один движется к границе», — заявил он радиостанции LRT. При этом Микенас сообщил, что на белорусской стороне для этих грузовиков сформирована отдельная очередь.

«На литовской стороне я сегодня разговаривал с начальником смены таможни, он тоже упомянул, что будет отдельная очередь, но я пока не могу сказать, будет ли она действовать», — добавил он.

По его словам, сложно предсказать, сколько литовских грузовиков вернется в Литву. К тому же, из-за высоких сумм, выставленных властями Беларуси, некоторые перевозчики не смогут оплачивать счета за парковку на специальных стоянках.

«Я знаю, что перевозчикам трудно собрать средства, потому что суммы значительны, так что посмотрим, что будет в зависимости от ситуации. Новости свежие, решение поступило только вчера днем, поэтому некоторые перевозчики уже продвинулись к границе и занимаются оформлением документов», — прокомментировал глава «Линавы».

По его словам, история на этом не закончится, а водители будут требовать компенсировать понесенные ими убытки. «Кто-то должен понести ответственность за ущерб, причиненный перевозчикам. Наша первоочередная задача на данный момент — вернуть грузовики, а затем мы сядем и подумаем, как нам следует действовать дальше», — считает Микенас.

В то же время он намекнул, что недоволен действиям сложившейся ситуацией. «Много лет мы стремились к тому, чтобы Литва стала транзитной страной, и нам это удалось. Грузы из Западной Европы раньше проходили через литовские терминалы в страны Азии, но решение о том, пропускать их или нет, принимали не перевозчики. Это было политическое решение, и сейчас, скажем так, польские перевозчики успешно перехватывают эти грузовые потоки», — пояснил он.