Новый лидер мирового рынка? Китайская BYD обошла Tesla по продажам

Опубликовано: 05.07.2025 22:26 , Обновлено: 05.07.2025

Китайская компания по производству электромобилей BYD сместила Tesla с трона мирового лидера. Китайский гигант продал 607 000 электромобилей по итогам второго квартала, побив все рекорды и оставив компанию Илона Маска позади. Он также занял лидирующие позиции в Европе.

И если год назад Tesla была лидером на рынке электромобилей, то в 2025 году китайский производитель реализовал 607 000 электромобилей, тогда как Tesla — всего 384 000. Это самое большое преимущество BYD над американским конкурентом в истории, говорится в отчёте App Economy Insights.

Тем временем, согласно данным JATO Dynamics, на который сослались агентство Reuters, в апреле китайская BYD впервые продала больше электромобилей, чем Tesla, и в Европе. Было зарегистрировано 7231 продаж BEV (Battery Electric Vehicles, или в просторечии «электричек») этой марки, по сравнению с 7165 автомобилями Tesla. Казалось бы разница небольшая, но BYD вышла на европейский рынок только в конце 2022 года и уже обогнала лидера.

«Это прорыв, учитывая, что Tesla доминировала на европейском рынке электромобилей в течение многих лет», — рассказал в мае агентству Reuters глобальный аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос. Лидерство BYD может показаться символичным — всего 66 единиц, — но в отрасли, где важны темпы роста и расширения, это явный сигнал о том, что китайская компания набирает обороты.

Во многом успех BYD стал возможным благодаря технологическим прорывам и новшествам. Так, новая технология зарядки аккумулятора позволила за 5 минут зарядки получить запас хода в 402 км. Для сравнения, технология Supercharger Tesla позволяет за 15 минут зарядиться для запаса хода на 320 км.

Более того, китайский производитель предлагает покупателям продвинутые системы помощи водителю (ADAS) без дополнительной платы в большинстве моделей, в отличие от Tesla, где полная функциональность стоит целое состояние сверх стоимости авто.

На фоне падения продаж Tesla по всему миру BYD заявила о планах увеличить экспорт на 30%, до 800 000 автомобилей в год, а также вкладывает значительные средства в производственные мощности.

После открытия заводов в Венгрии и Турции BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе. Планы расширения также охватывают Южную Америку и Юго-Восточную Азию, делая китайского гиганта в перспективе мировым лидером в области электромобильности.