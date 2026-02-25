Новый бензиновый двигатель с расходом 3,3 л/100 км бросит вызов электромобилям

Опубликовано: 25.02.2026 08:47 , Обновлено: 25.02.2026

Совместное предприятие Horse Powertrain, созданное автогигантами Renault, Geely и нефтяной корпорацией Aramco, представило концептуальный бензиновый двигатель H12, способный расходовать всего 3,3 литра топлива на 100 километров. Такой показатель снова ставит вопрос - наступает ли конец эры ДВС, или электромобилям придется подождать.

Как пишет в своей статье для Autojournal.cz журналист Войтех Коваль, эта силовая установка «показывает, что эпоха двигателей внутреннего сгорания еще не закончилась».

В основе перспективной разработки лежит хорошо известный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель HR12, который ставят на модели Dacia Duster и Renault Clio. Но все же новый двигатель - это потенциальный прорыв. Инженеры в Вальядолиде радикально его переработали, сосредоточившись на снижении внутреннего трения и оптимизации процесса сгорания. Ключевым результатом стала степень сжатия 17:1 , что обеспечивает «высокий термический КПД в 44,2% ».

На практике это означает расход топлива «более чем на полтора литра меньше, чем у нынешней модели Clio». А это значит, что автомобиль с новым двигателем сможет проехать более 30 километров на одном литре топлива. Расход топлива будет на 40% ниже, чем в среднем для всех новых автомобилей, проданных в Европе в 2023-24 годах.

Одним из факторов успеха стало сотрудничество с компанией Repsol и использование так называемого “возобновляемого бензина” Nexa 95. Это топливо производится не из нефти, а «из биомассы, сельскохозяйственных отходов и отработанных растительных масел». Кроме того, Repsol разработала специальные низкофрикционные смазочные материалы, которые «снижают внутреннее сопротивление двигателя», добавляя экономии «значительные десятые доли литра».

По расчетам, при годовом пробеге 12 000 километров водитель сэкономит почти 1,8 тонны выбросов CO2 по сравнению с обычным бензиновым автомобилем. А это позволит двигателю внутреннего сгорания реально конкурировать с электромобилями с точки зрения общего углеродного баланса, если учитывать также выбросы от производства.

Главным же преимуществом для простых автовладельцев станет наличие развитой инфраструктуры заправок и отсутствие долгого ожидания зарядки.

Первые два функциональных прототипа двигателя уже прошли испытания, подтвердив заявленные характеристики. А запуск первого демонстрационного автомобиля запланирован на конец 2026 года. Если все пройдет гладко, в 2027 году автопромышленность может дать второй шанс машинам на ДВС.

Патрис Хэттель, генеральный директор Horse Technologies, похвалился, заявив о серьезных перспективах детища его компании: «Концепт HORSE H12 — это пример того, как высокоэффективные двигатели и возобновляемое топливо могут сократить выбросы уже сегодня, не дожидаясь будущих решений. Как компания, мы считаем, что полагаться на одну технологию — не самый быстрый способ сократить выбросы. Именно поэтому мы выступаем за технологически нейтральный подход, который позволяет внедрять инновации во всех решениях — электромобилях, гибридах, автомобилях с увеличенным запасом хода и низкоуглеродном топливе».