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Новый бензиновый двигатель с расходом 3,3 л/100 км бросит вызов электромобилям

Новый бензиновый двигатель с расходом 3,3 л/100 км бросит вызов электромобилям
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Совместное предприятие Horse Powertrain, созданное автогигантами Renault, Geely и нефтяной корпорацией Aramco, представило концептуальный бензиновый двигатель H12, способный расходовать всего 3,3 литра топлива на 100 километров. Такой показатель снова ставит вопрос - наступает ли конец эры ДВС, или электромобилям придется подождать.

Как пишет в своей статье для Autojournal.cz журналист Войтех Коваль, эта силовая установка «показывает, что эпоха двигателей внутреннего сгорания еще не закончилась».

В основе перспективной разработки лежит хорошо известный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель HR12, который ставят на модели Dacia Duster и Renault Clio. Но все же новый двигатель - это потенциальный прорыв. Инженеры в Вальядолиде радикально его переработали, сосредоточившись на снижении внутреннего трения и оптимизации процесса сгорания. Ключевым результатом стала степень сжатия 17:1 , что обеспечивает «высокий термический КПД в 44,2% ».

На практике это означает расход топлива «более чем на полтора литра меньше, чем у нынешней модели Clio». А это значит, что автомобиль с новым двигателем сможет проехать более 30 километров на одном литре топлива. Расход топлива будет на 40% ниже, чем в среднем для всех новых автомобилей, проданных в Европе в 2023-24 годах.

Одним из факторов успеха стало сотрудничество с компанией Repsol и использование так называемого “возобновляемого бензина” Nexa 95. Это топливо производится не из нефти, а «из биомассы, сельскохозяйственных отходов и отработанных растительных масел». Кроме того, Repsol разработала специальные низкофрикционные смазочные материалы, которые «снижают внутреннее сопротивление двигателя», добавляя экономии «значительные десятые доли литра».

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По расчетам, при годовом пробеге 12 000 километров водитель сэкономит почти 1,8 тонны выбросов CO2 по сравнению с обычным бензиновым автомобилем. А это позволит двигателю внутреннего сгорания реально конкурировать с электромобилями с точки зрения общего углеродного баланса, если учитывать также выбросы от производства.

Главным же преимуществом для простых автовладельцев станет наличие развитой инфраструктуры заправок и отсутствие долгого ожидания зарядки.

Первые два функциональных прототипа двигателя уже прошли испытания, подтвердив заявленные характеристики. А запуск первого демонстрационного автомобиля запланирован на конец 2026 года. Если все пройдет гладко, в 2027 году автопромышленность может дать второй шанс машинам на ДВС.

Патрис Хэттель, генеральный директор Horse Technologies, похвалился, заявив о серьезных перспективах детища его компании: «Концепт HORSE H12 — это пример того, как высокоэффективные двигатели и возобновляемое топливо могут сократить выбросы уже сегодня, не дожидаясь будущих решений. Как компания, мы считаем, что полагаться на одну технологию — не самый быстрый способ сократить выбросы. Именно поэтому мы выступаем за технологически нейтральный подход, который позволяет внедрять инновации во всех решениях — электромобилях, гибридах, автомобилях с увеличенным запасом хода и низкоуглеродном топливе».

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