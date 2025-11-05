Невероятное спасение. У машины колесо отвалилось прямо на железнодорожном переезде

🎥 Видео

Опубликовано: 05.11.2025 17:17 , Обновлено: 05.11.2025

У машины на железнодорожных путях в Польше прямо на ходу отвалилось колесо. Водитель и пассажир в отчаянии пытались спасти авто. Такое бывает, оказывается, не только в кино.

Момент леденящего душу ужаса попал на видео и, естественно, что захватывающие кадры с камер наблюдения в Катовице, Польша, попали в СМИ.

На них видно, что красный легковой автомобиль, проезжая через пути, внезапно лишился переднего колеса, которое буквально отскочило в сторону, оставив людей, казалось бы, в смертельной ловушке.

На видео видно, как водитель и его пассажир в отчаянии выскакивают из машины, пытаясь собственными силами столкнуть ее с путей. Каждая секунда на счету.

К счастью для них, случайным свидетелем этого кошмара оказался полицейский, который проезжал мимо, будучи уже не на смене. Не раздумывая ни секунды, он бросился на помощь.

https://www.youtube.com/channel/UCIaMH-oESNxWtJYL5f_zoIg

Спасательная операция за 60 секунд

На видео видео, что втроем они упираются в борт автомобиля, пытаясь сдвинуть его с места. Буквально через несколько секунд после того, как им удалось откатить поврежденную машину в безопасное место, на переезде замигали красные сигналы и начали опускаться шлагбаумы, предупреждая о приближении состава.

«Полицейский доказал, что служба — это не просто форма, — с гордостью заявили в Силезской полиции. — Он всегда остается полицейским, даже после окончания смены».

Инцидент обошёлся без жертв и травм, оставшись лишь в виде впечатляющего видео и истории о хладнокровии и взаимовыручке.