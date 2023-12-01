«Нет и не будет» - На дорогах Гомеля заметили авто без номеров и стоп-сигналов

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Опубликовано: 01.12.2023 15:17 , Обновлено: 01.12.2023

Пока одни автомобилисты отслеживают все рейды и тематические "спецмероприятия" Госавтоинспекции, стараясь не нарваться на штрафы, и тщательно следят за техническим состоянием своего авто, другие беспечно выводят на дорогу неисправные машины, даже не пытаясь замаскировать их "недостатки". Так, на дорогах Гомеля заметили микроавтобус, который поразил других автомобилистов своим внешним видом.

Синий “бусик” как минимум внешне в весьма плачевном состоянии - с проржавевшими задними дверцами и порогами. Но главное, что возмутило одного из очевидцев, который и выложил фотографии авто в гомельском авто-чате, это отсутствие габаритных огней и указателей поворота.

“Который раз вижу этот бус по городу катается. Это в принципе нормально так ездить?”, - задался вопросом пользователь.

Другие пользователи предположили, что смелость водителя объясняется ещё и тем, что номерные знаки на авто также предусмотрительно отсутствуют, следовательно, штраф с камеры видеонаблюдения ему “не прилетит”. Безопасность же, судя по всему, водителя не очень беспокоит.

“Стопов и поворотов нет и не будет”, - гласит самоуверенная надпись на задних дверцах.

Впрочем, первый же остановивший его инспектор ГАИ, вероятно, вернёт в суровую реальность беспечного водителя: согласно статье 18.11 КоАП РБ:

за отсутствие номеров водителю могут дать штраф до 20 базовых величин,

за управление авто с негорящими фарами или задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости – до 3 базовых величин,

за управление авто с иными неисправностями - до 1 базовой величины,

за непройденный техосмотр (а в таком состоянии авто его вряд ли может законно пройти) - до 3 базовых величин.

Учитывая, что одна базовая сегодня составляет 37 рублей, за одну “неудачную” поездку на таком транспортном средстве можно собрать увесистый “букет” штрафов от инспектора ГАИ, не говоря уже о том, что в таком состоянии авто представляет угрозу для других водителей, которым приходится буквально угадывать манёвры водителя.