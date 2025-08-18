Не только "Стрела". Какие еще есть спецподразделения ГАИ Беларуси?

Опубликовано: 18.08.2025 19:11 , Обновлено: 18.08.2025

Наверняка многие белорусы слышали про такой отряд специального назначения Госавтоинспекции как "Стрела". Сотрудники этого подразделения работают не только в Минске и на Минщине, но и по всей республике. Однако у каждой области также есть свое спецподразделение ГАИ.

Так, как рассказал автоэксперт портала av.by, в Витебске на дорогах работает “Тайфун”.

В Гродно спецподразделение называется “Дельта”. В Гомеле - “Гарпун”, в Могилеве - “Сокол”, в Бресте - “Буг”.

Как правило, сотрудники этих отрядов ездят на тонированных автомобилях специального назначения.

Сотрудники спецподразделений часто выезжают в командировки, контролируя соблюдение Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Особое внимание они уделяют серьёзным нарушениям: обгону по встречной полосе, управлению автомобилем без прав или в состоянии опьянения.

Но проверяют не только гражданских. Например, “Стрела” также следит за работой других правоохранительных органов. В их компетенции — контроль за оформлением документов, правильностью задержаний, время работы и даже соблюдение обеденных перерывов, писал abw.by.

Тем временем сотрудники, к примеру, витебского “Тайфуна” могут отрабатывать приграничные районы, рассказывало издание “Витьбичи”.