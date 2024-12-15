На Витебщине на молочных упаковках заметили послания от ГАИ

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Опубликовано: 15.12.2024 17:51 , Обновлено: 15.12.2024

В Витебской области Поставский молочный завод начал печатать на упаковках с молочной продукцией сообщения и картинки от ГАИ. В ведомстве это назвали "социальной рекламой".

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, уже выпущено более 10000 коробок с “полезными рекомендациями”. Там пояснили, что такие сообщения появились в рамках “информационно - пропагандистская кампании”, проводимой ГАИ, чтобы мотивировать родителей к обучению детей ПДД.

“Добавленный в дизайн упаковок элемент направлен на формирование навыков безопасного поведения”, - уточнили в ГАИ.