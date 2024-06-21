На видео попало, как в Витебске BMW на оживлённой улице ушёл в занос, снёс дерево и перевернулся

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Опубликовано: 21.06.2024 08:06 , Обновлено: 21.06.2024

Днём 20 июня на одной из оживлённых улиц Витебска перевернулся легковой автомобиль BMW. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения: по ним видно, как автомобиль при повороте на одном из перекрёстков ушёл в неуправляемый занос, врезался в дерево, которое сломалось от удара, и перевернулся на крышу.

По данным Витебской Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома №1 по улице 1-я Пролетарская. Причиной инспекторы посчитали то, что 20-летний водитель легковушке не справился с управлением.

Впрочем, кроме сломанного дерева и самого автомобиля в результате аварии никто не пострадал.

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям, что выбирая скорость движения, они должны учитывать следующие важные факторы:

действующие ограничения скорости,

интенсивность движения,

обзорность дороги,

особенности и состояние транспортного средства,

дорожные условия и другие факторы, “снижающие прозрачность атмосферы” и влияющие “на видимость дороги в направлении движения”.