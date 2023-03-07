На видео попало, как в Гомеле карма наказала водителя

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Опубликовано: 07.03.2023 10:39 , Обновлено: 07.03.2023

В Гомеле на камеру видеофиксации попал момент ДТП, при котором легковушка едва не сбила на светофоре женщину и ребенка. Пешеходам удалось избежать столкновения с автомобилем, но лихач все же попал в аварию.

ДТП произошло в понедельник, 6 марта, в районе 17:40. Проезжая по улице Ильича, водитель легкового авто нарушил ПДД – не остановился на запрещающий сигнал светофора.

Машина проехала регулируемый переход на большой скорости на «красный» и не пропустила при этом двух пешеходов. Женщина с ребенком, начавшая движение по «зебре», не угодили под колеса авто только благодаря собственной внимательности: они вовремя остановились, заметив, что автомобиль, двигавшийся по второй полосе, не уступил им дорогу.

Между тем автомобиль, пролетев перекресток, столкнулся с повернувшей налево легковушкой, водитель которой, вероятно, не успел вовремя среагировать на нарушителя.

В ГАИ пока информацию не комментировали.

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