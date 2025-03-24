На видео попало, как две легковушки провалились в яму посреди улицы в Минске

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Опубликовано: 24.03.2025 13:41 , Обновлено: 24.03.2025

Утром в понедельник, 24 марта, движение транспорта на улице Розы Люксембург в Минске встало из-за неординароного ДТП. Сразу два легковых автомобиля угодили в ямы, вырезанные в асфальтовом покрытии дорожниками на ремонтируемом участке дороге.

Об остановке движения в обоих направлениях по улице Р.Люксембург в 07:32 сообщили в официальном канале государственного предприятия “Минсктранс”. По их информации, общественный транспорт пустили в объезд, а восстановить движение удалось лишь спустя 2 часа.

Очевидцы происшествия сняли происходящее на видео и выложили в TikTok. По словам очевидцев, изначально на данном участке, который в настоящее время ремонтируется дорожниками, были установлены белые ограничительные конусы, предупреждавшие водителей о препятствии на дороге. Однако на момент аварии никаких заграждений перед ямами не было, а водители авто могли их попросту не заметить из-за погодных условий: с ночи в Минске идёт дождь и ямы успело затопить водой, поэтому без опознавательных знаков узнать о препятствии водители никак не могли.

Именно так объяснил причины происшествия владелец одного из пострадавших авто порталу Onliner. По его словам, знак о ведении дорожных работ был установлен в “торце” ремонтируемого участка.

“Слева шел ремонт, справа лежали камни (на фото их уже сдвинули к тротуару автомобилисты, проезжавшие позже). Уровень воды в яме был выше, чем на фото, визуально не представлялось возможным определить глубину. Я совершил фатальную ошибку, объезжая камни. Через две минуты другой автомобилист тоже провалился”, - поделился подробностями произошедшего мужчина.

По его словам, прибывшие на место ДТП иинспекторы ГАИ помогли оперативно найти эвакуатор с манипулятором, чтобы освободить авто из этой “ловушки”. Насколько серьёзны повреждения авто, по словам владельца, пока не понятно, но с места ДТП и ему, и второму автомобилю удалось уехать “своим ходом”.