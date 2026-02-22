На трассе Минск-Могилев ГАИ устроила погоню за фурой со стрельбой

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Опубликовано: 22.02.2026 09:40 , Обновлено: 22.02.2026

В Минской области на трассе М-4 ночью произошла настоящая погоня со стрельбой, в которой участвовали инспекторы ГАИ и пьяный бесправник, угнавший фуру.

В Госавтоинспекции уточнили, что начали погоню после звонка неравнодушного гражданина, который пожаловался на пьяного водителя грузовика Iveco с полуприцепом на трассе Минск-Могилев.

Догнав на трассе фуру, инспекторы подали сигнал об остановке, который водитель проигнорировал и продолжил движение, лишь прибавив скорость. Тут и началось преследование.

Водитель не подчинялся неоднократным законным требованиям милиционеров и пытался скрыться, виляя по дороге, тем самым создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Остановить фуру удалось с использованием табельного оружия и применением системы принудительной остановки, — сообщили в ГАИ.

Оказалось, что за рулем был 44-летний житель Светлогорского района Гомельщины, в выдохе которого выявили 2,4 промилле алкоголя. Ранее он был лишен права управления за нетрезвое вождение.

В итоге в отношении мужчины составили шесть административных протоколов, его самого поместили в изолятор, а фуру отправили на охраняемую стоянку. Следователи возбудили уголовное дело за угон.