На трассе М1 под Минском трёхкилометровая пробка из-за нескольких ДТП

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Опубликовано: 13.02.2026 10:50 , Обновлено: 13.02.2026

На республиканской трассе М1 под Минском утром 13 февраля произошло сразу несколько серьёзных аварий. В результате движение на трассе практически парализовано - пробка в московском направлении, в которой стоят и легковушки, и фуры, и пассажирские автобусы, уже растянулась более чем на 3 километра.

Авария произошла в районе столичного микрорайона Сокол, сразу за съездом со второй кольцевой в сторону микрорайона. По словам очевидцев из тематических чатов автомобилистов, там произошло несколько ДТП.

“Один в кювете, второй перевёрнут. Третий - поперёк дороги”, - описала обстановку на месте одного из ДТП, застопорившего движение на МКАД-2 одна автомобилистка.

Судя по кадрам, которыми очевидцы делятся в тематических пабликах, на месте ДТП потребовались медики.

В областной ГАИ пока подробности аварий не сообщили, предупредив водителей только о самом факте обострения дорожной обстановки на территории Минщины из-за внезапного потепления.

“В большей степени осложненная ситуация на автодороге М-1 “Брест-Минск-гр. Российской Федерации” в Смолевичском районе, где в направлении гр. Российской Федерации на 374-375 км зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий!” - предупредили в ГАИ, призвав водителей проявлять предельную осторожность сегодня на дороге.

Между тем, по данным сервиса “Яндекс”, пробка перед этим место аварии уже растянулась более чем на 3 км и начинается фактически сразу на въезде с М4.