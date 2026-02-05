На МТЗ заморозили трактор, чтобы разрушить один зимний миф. У белорусов остались вопросы

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Опубликовано: 05.02.2026 14:41 , Обновлено: 05.02.2026

На Минском тракторном заводе (МТЗ) заморозили один из своих тракторов, чтобы проверить, сможет ли техника завестись в таких экстремальных условиях. Несмотря на то, что весь процесс зрителям показали наглядно, у белорусов всё равно остались вопросы к популярному производителю.

Объектом для экстремального эксперимента выбрали флагманскую модель МТЗ - трактор BELARUS 1222.3 (ему, кстати, в 2024 году присвоили Государственный знак качества).

Чтобы проверить, являет ли утверждение о том, что “Беларуса” можно завести даже после полной заморозки, мифом или реальностью, сотрудники завода в двадцатиградусные морозы облили его из шланга холодной водой и оставили замерзать.

После того, как техника превратилась в одну огромную сосульку, приступили к самому интересному. Чтобы попасть в кабину трактора, сотруднику завода пришлось в буквальном смысле прорубать себе путь. Лёд разбили топориком и это, пожалуй, было самой сложной задачей. Если верить кадрам видео, трактор завёлся, как выражаются водители, “с полтыка”.

Ролик тут же завирусился - меньше чем за сутки его посмотрели почти 150 тыс. человек. Некоторые даже усмотрели в кадрах руку вездесущего искусственного интеллекта (ИИ), хотя на самом предприятии уверяют, что здесь он точно не при чём.

Впрочем, главная претензия скептиков в комментариях на этот раз была всё же не относительно ИИ, а самих условий эксперимента - их зрители посчитали слишком “лафтовыми” для современной техники. Не умаляя зрелищности шоу, которое устроили для своих подписчиков сотрудники МТЗ, многие потребовали его повторения, но с несколько поправками.

“Сверху облить водой - это не заморозка!!!! Дня 3-4 пусть постоит при температуре -32°С”, - предложил свой вариант экстремальной проверки на надёжность один из зрителей.

“Если он постоит сутки в -30°С, то навряд ли запустится. А обливание это не заморозка”, - бросил аналогичный челлендж другой.

[inf]BELARUS 1222.3 поступил в серийное производство на МТЗ в 2020 году и теперь это считается флагманской моделью предприятия. Трактор работает с различным навесным и полунавесным оборудованием, прицепами и прочими допсредствами, как в сельском хозяйстве так и для транспортных работ в различных климатических зонах. [/inf]