На МАЗе представили первый белорусский детский реанимобиль

Опубликовано: 24.12.2025 15:36 , Обновлено: 24.12.2025

Минский автомобильный завод (МАЗ) представил первую модель детского реанимационного автомобиля, произведенного в Беларуси. Основная функция машины — транспортировка новорожденных, в том числе недоношенных.

Первый такой автомобиль поступит в Барановичскую детскую городскую больницу, сообщил журналистам директор предприятия «Медтехцентр» Олег Швед, участвовавшего в создании машины.

«Сам автомобиль — белорусский. Приемное устройство, каталка, реанимационный монитор, шприцевые дозаторы — также белорусского производства. Часть оборудования — иностранного. Данный автомобиль оценили детские реаниматологи, и мы получили самые положительные отзывы», — сказал Швед.

По всей видимости, за основу взят микроавтобус МАЗ, который собирают на заводе «Брестмаш» (входит в холдинг МАЗ) из машинокомплектов китайского производителя JAC Motors. Доработку и оснащение медицинским оборудованием выполнило другое предприятие холдинга — «МАЗ-Купава».

По словам Шведа, потребность в таких автомобилях по всей стране оценивается в 20-25 единиц.