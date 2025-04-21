На карьере в Гродно затонул самосвал. Появилось видео, как его вытаскивали из воды

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Опубликовано: 21.04.2025 10:32 , Обновлено: 21.04.2025

На одном из заброшенных карьеров на окраине Гродно на днях произошло ЧП - самосвал МАЗ рухнул под воду, когда под ним просел грунт. В соцсетях появились видеозаписи, как грузовик доставали из воды.

По данным гродненского портала Newgrodno.by, всё произошло во время работ по очистке от мусора местных карьеров Синька и Зеленка. Они фактически находятся в черте города и их решено было засыпать. Когда самосвал привёз очередную порцию песка, земля под МАЗом внезапно просела, и он начал уходить под воду. Сообщается, что водитель успел выбраться из кабины и не пострадал.

А вот сам грузовик пришлось вытаскивать из карьера с помощью троса. Сколько времени провёл самосвал в воде и удалось ли его завести после того, как он оказался на твёрдой почве, не уточняется.

https://youtu.be/W1duCLD7U88