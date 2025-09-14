На БКМ пообещали белорусам "новую категорию транспортных средств"

Опубликовано: 14.09.2025 20:34 , Обновлено: 14.09.2025

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинга» Александр Казакевич заявил в эфире гостелеканала "Первый национальный", что его компания начала разработку "новой категории транспортных средств".

Речь идёт о пригородном электробусе. Казакевич не уточнил, в чем будет особенность такого транспорта.

«Мы запускаем сейчас пилотный проект. Есть потребитель, в адрес которого пойдут первые машины. Это, по сути, откроет нам путь в новую категорию транспортных средств», — заявил Александр Казакевич.

Напомним, что первые электробусы появились в начале 20-но века. В Лондоне они ходили по общественным маршрутам с 1907 по 1917 годы. Без подзарядки они могли пройти до 67 километров.

В Беларуси же на 2025 год электробусы ездят на маршрутах в девяти городах: Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жодино, Минске, Новополоцке, Могилёве и Шклове.

Междугородные электробусы в мире пока не сильно распространены. Известно, что в США компания MCI запустила производство таких машин с начала 20-х годов. Проехать электробус этой компании может до 375 километров, а максимальная скорость 116 км/час.