На БелАЭС вживую показали "инновационный вид пассажирского транспорта"

Опубликовано: 10.02.2026 20:38 , Обновлено: 10.02.2026

В «Белэнерго» показали новые электробусы белорусского производства, четыре штуки которых поставили на БелАЭС (Белорусскую атомную электростанцию). Машины модели E350 там назвали инновационным видом транспорта, который разработан специально для пригородных маршрутов.

Стильные и современные замены автобусам уже поступили в автотранспортный цех Белорусской АЭС, где проходят обкатку на техническом маршруте.

В середине февраля белорусские электробусы начнут регулярно доставлять работников станции из Островца к месту работы и обратно.

Электробусы «Ольгерд» были представлены в конце 2025 года в качестве пригородного транспорта, произведенного на «БКМ Холдинг» (Белкоммунмаш). Запас хода на текущий момент составляет 100 км.

Однако производитель пообещал в 2026 году модернизировать модель для увеличения автономности до 250 км, а также оснастить электробус системой быстрой зарядки. Сейчас на «Ольгерде» установлена литиевая батарея собственной разработки «Белкоммунмаш» мощностью 318 кВт·ч.

Салон рассчитан на 53 пассажира, предусмотрено 42 посадочных места. Максимальная скорость составляет не менее 90 км/ч.